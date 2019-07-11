Нацсовет не сделала необходимых шагов, которые бы не допустили катастрофического поражения в информационной войне, - Княжицкий

11 июля, 2019, 20:43

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания работал демократично, но не прекратил деятельность антиукраинских каналов

Такое мнение в четверг, 11 июля, высказал председатель Комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий после доклада заместителя председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ульяны Фещук в парламенте, передает Еспресо.TV .

"И Нацсовет, и все мы слишком беспечно относились к той катастрофической ситуации, которая сложилась в информационном пространстве. Свободу слова беречь надо, но когда российская пропаганда течет с украинских каналов - это не свобода слова, а антиукраинская деятельность", - сказал Княжицкий.

Он также отметил, что Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания работал демократично, но не прекратил деятельность антиукраинских каналов.

"Нацсовет имел полномочия для прекращения деятельности антиукраинских телевизионных каналов. Он не проверил, кто является собственником этих телеканалов, хотя такие полномочия тоже были. Нацсовет не сделал многих других вещей, которые бы не допустили этого катастрофического поражения в информационном пространстве", - подчеркнул Председатель Комитета .

В частности он отметил, что Верховная Рада провалила рассмотрение двух законопроектов №6762 и №8494 о финансовой прозрачности медиа

"Мы должны дать Нацсовету дополнительные полномочия. Однако, сегодня, в этот последний день Рада не включила в повестку дня два моих закона о прозрачности медиасобственности и финансирования. Я возлагаю большие надежды на то, что следующая Верховная Рада будет иметь чувство самосохранения. И президенту Зеленскому тоже не очень выгодна пропаганда медведчуковских каналов. Надеюсь, что патриотические люди, которые придут в парламент покончат с этой вакханалией", - подчеркнул Княжицкий.