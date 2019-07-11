На Прикарпатье избирателей подкупают поездками в Буковель, - КИУ

11 июля, 2019, 13:22

Бесплатные туры организуют от имени кандидатов от партии "Слуга народа" и кандидата-самовыдвиженца, члена партии УКРОП Виктора Шевченко

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины в Facebook.

Отмечается, что желающих бесплатно поехать на Буковель достаточно много, ежедневно с каждого округа в среднем отправляются до трех автобусов "туристов". Им предлагают бесплатно посетить Озеро молодости, пообедать, прогуляться по территории комплекса и встретиться с кандидатами от округов.

КИУ напоминает, что в соответствии с ч. 14 ст. 74 Закона "О выборах народных депутатов Украины" запрещается проводить предвыборную агитацию, которая сопровождается предоставлением избирателям средств или безвозмездно или на льготных условиях товаров или услуг

Такая предвыборная агитация является косвенным подкупом избирателей.