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Espreso.tvОбществоМного солнца и периодические дожди: синоптик рассказала о погоде на сегодня

Много солнца и периодические дожди: синоптик рассказала о погоде на сегодня

По всей территории Украины ожидаются периодические дожди, воздух будет прохладным

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

По прогнозам, воздух будет свежим, прохладным. Средняя температура днем будет колебаться от + 18 ... + 23, ночью - + 8 ... + 14.

На мероприятии ожидается переменная, влажная погода, периодические дожди, температура - + 18 ... + 24.

На севере - увеличение облаков, периодически дождь, температура - + 18 ... + 23.

На востоке Украины - периодические дожди, температура - + 23 ... + 25.

В центральной части - облачно с прояснениями, температура + 21 ... + 24.

На юге - + 23 + 26 также дожди.

В Киеве будет + 20 ... + 21, периодически дожди.

Существенное потепление - до + 26 ... + 29 - придет 19-21 июля.

 

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