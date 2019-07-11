Много солнца и периодические дожди: синоптик рассказала о погоде на сегодня
11 июля, 2019, 06:30
По всей территории Украины ожидаются периодические дожди, воздух будет прохладным
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
По прогнозам, воздух будет свежим, прохладным. Средняя температура днем будет колебаться от + 18 ... + 23, ночью - + 8 ... + 14.
На мероприятии ожидается переменная, влажная погода, периодические дожди, температура - + 18 ... + 24.
На севере - увеличение облаков, периодически дождь, температура - + 18 ... + 23.
На востоке Украины - периодические дожди, температура - + 23 ... + 25.
В центральной части - облачно с прояснениями, температура + 21 ... + 24.
На юге - + 23 + 26 также дожди.
В Киеве будет + 20 ... + 21, периодически дожди.
Существенное потепление - до + 26 ... + 29 - придет 19-21 июля.
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