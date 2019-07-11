Литва выразила протест России за намерение отметить советскую оккупацию Вильнюса и Каунаса

11 июля, 2019, 16:15

МИД Литвы 11 июля вызвал на разговор посла России, чтобы выразить протест в связи с планами отметить "освобождение" Вильнюса и Каунаса

Об этом говорится в заявлении литовского министерства.

Как сообщили в министерстве, Западный военный округ РФ в субботу салютом отметит захват Вильнюса советскими войсками, а салют по случаю "освобождения" Каунаса запланирован на 1 августа.

МИД подчеркнул, что победа союзников против нацизма и нацистской идеологии чрезвычайно важна для судьбы Литвы и Европы, однако конец Второй мировой войны не принес Литве свободы, а означал начало и трагедию новой советской оккупации.

"После того, как советская армия летом 1944 года оттеснила войска нацистской Германии, на территории Литвы были созданы и действовали оккупационные структуры СССР, осуществлялись ссылки и репрессии жителей Литвы, нанесен огромный ущерб обществу, экономике и природе", - говорится в заявлении.

"Решение российской стороны отметить артиллерийскими салютами занятие Вильнюса, Каунаса и других городов стран Восточной и Центральной Европы неприемлемо для Литвы. Такой шаг особенно циничен и провокационен накануне 80-летия пакта Молотова-Риббентропа и его секретных протоколов, которые создали предпосылки для начала Второй мировой войны и оккупации Литвы", - добавили в министерстве.

"Еще один момент. "Освобождение" Вильнюса торжественно планируют отметить после того, как за неделю до этого отказались выдать визы литовской молодежи, которая планировала навести порядок на могилах ссыльных литовцев на территории РФ. Россию еще раз призвали отказаться от избирательного подхода к истории Второй мировой войны и прекратить отрицание оккупации Литвы в советское время", - добавили в литовском МИД.

Накануне МИД Эстонии вызвал российского дипломата из-за салюта в честь "освобождения Таллина от фашистов".