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Espreso.tvОбществоЛатвия осудила оправдание Россией преступлений Сталина и намерение праздновать советскую оккупацию стран Балтии

Латвия осудила оправдание Россией преступлений Сталина и намерение праздновать советскую оккупацию стран Балтии

МИД Латвии вызвал временно поверенного делопроизводителя России Вадима Васильева

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Латвии.

"Латвия категорически осуждает доминирующие в последнее время в России попытки оправдать совместно совершенные Сталиным и Гитлером преступления, в том числе заключения пакта Молотова и Риббентропа. Особенно циничным является организация в Москве салютов в честь "освобождения" столиц Балтийских государств в восьмидесятую годовщину пакта", - отметили в министерстве.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что, приветствуя разгром нацизма, Латвия напоминает миру, что "для Латвии, Литвы и Эстонии восстановление свободы и независимости произошло 45 годами позже, потому что ввод Красной Армии означал возобновление советской оккупации".

В беседе с представителем посольства России было отмечено, что праздничный салют, который планируется в Москве в честь 75-летия освобождения советскими войсками города Риги от немецкой оккупации, латвийская сторона считает неприемлемым и недружественным шагом.

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