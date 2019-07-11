Латвия осудила оправдание Россией преступлений Сталина и намерение праздновать советскую оккупацию стран Балтии
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Латвии.
"Латвия категорически осуждает доминирующие в последнее время в России попытки оправдать совместно совершенные Сталиным и Гитлером преступления, в том числе заключения пакта Молотова и Риббентропа. Особенно циничным является организация в Москве салютов в честь "освобождения" столиц Балтийских государств в восьмидесятую годовщину пакта", - отметили в министерстве.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что, приветствуя разгром нацизма, Латвия напоминает миру, что "для Латвии, Литвы и Эстонии восстановление свободы и независимости произошло 45 годами позже, потому что ввод Красной Армии означал возобновление советской оккупации".
В беседе с представителем посольства России было отмечено, что праздничный салют, который планируется в Москве в честь 75-летия освобождения советскими войсками города Риги от немецкой оккупации, латвийская сторона считает неприемлемым и недружественным шагом.
- Накануне МИД Эстонии вызвал российского дипломата из-за салюта в честь "освобождения Таллина от фашистов".
- Так же и Литва выразила протест России из-за намерения отметить советскую оккупацию Вильнюса и Каунаса
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