Германия выделит 760 тыс. евро на психосоциальную помощь пострадавшим от российской агрессии на Донбассе
Об этом сообщается на сайте посольства Германии в Украине.
В прошлом Федеральное правительство уже предоставил Мальтийской службе 2 млн евро для гуманитарных мер помощи, направленной внутриперемещенным лицам и пострадавшим от конфликта в Украине.
С 2018 года в рамках проекта, который осуществлялся Мальтийской службой помощи в Украине вместе с ОО "Украинская ассоциация специалистов по преодолению последствий психотравмирующих событий" и Национальным университетом Киево-Могилянская Академия путем индивидуальной терапии и консультаций была оказана помощь более 7 тысячам пострадавших, а еще 14 тысяч человек участвовали в групповых сеансах терапии.
Согласно актуальных исследований, около 30% внутренне перемещенных лиц страдают посттравматическим стрессовым синдромом, почти 20% имеют депрессии. Эти цифры свидетельствуют, насколько важна психосоциальная помощь при продолжении конфликта.
Мальтийская служба помощи с июля 2019 года вводит новую фазу вспомогательного проекта в громадах Луганской и Донецкой областей вдоль линии разграничения, которые находятся на подконтрольной украинскому правительству территории. С этой целью открываются несколько центров психосоциальной адаптации. Также в отдаленных громадах людей, нуждающихся в помощи, будут посещать мобильные команды поддержки.
Читайте также
-
8 июля, 2019 С кем и с чем идет на выборы "Голос"
-
-
-
-
4 июля, 2019 Виталий Портников: Вначале Пушилин, затем Путин