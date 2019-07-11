//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГермания выделит 760 тыс. евро на психосоциальную помощь пострадавшим от российской агрессии на Донбассе

Германия выделит 760 тыс. евро на психосоциальную помощь пострадавшим от российской агрессии на Донбассе

Правительство Германии предоставит Мальтийской службе помощи в Мире дополнительные 760 тыс. евро для продолжения проекта "Вклад в психосоциальную стабилизацию пострадавших в конфликте в Украине"

Об этом сообщается на сайте посольства Германии в Украине.

В прошлом Федеральное правительство уже предоставил Мальтийской службе 2 млн евро для гуманитарных мер помощи, направленной внутриперемещенным лицам и пострадавшим от конфликта в Украине.

С 2018 года в рамках проекта, который осуществлялся Мальтийской службой помощи в Украине вместе с ОО "Украинская ассоциация специалистов по преодолению последствий психотравмирующих событий" и Национальным университетом Киево-Могилянская Академия путем индивидуальной терапии и консультаций была оказана помощь более 7 тысячам пострадавших, а еще 14 тысяч человек участвовали в групповых сеансах терапии.

Согласно актуальных исследований, около 30% внутренне перемещенных лиц страдают посттравматическим стрессовым синдромом, почти 20% имеют депрессии. Эти цифры свидетельствуют, насколько важна психосоциальная помощь при продолжении конфликта.

Мальтийская служба помощи с июля 2019 года вводит новую фазу вспомогательного проекта в громадах Луганской и Донецкой областей вдоль линии разграничения, которые находятся на подконтрольной украинскому правительству территории. С этой целью открываются несколько центров психосоциальной адаптации. Также в отдаленных громадах людей, нуждающихся в помощи, будут посещать мобильные команды поддержки.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

11 июля, 2019 четверг

больше новостей

11 июля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать