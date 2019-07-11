Германия выделит 760 тыс. евро на психосоциальную помощь пострадавшим от российской агрессии на Донбассе

11 июля, 2019, 22:00

Правительство Германии предоставит Мальтийской службе помощи в Мире дополнительные 760 тыс. евро для продолжения проекта "Вклад в психосоциальную стабилизацию пострадавших в конфликте в Украине"

Об этом сообщается на сайте посольства Германии в Украине.

В прошлом Федеральное правительство уже предоставил Мальтийской службе 2 млн евро для гуманитарных мер помощи, направленной внутриперемещенным лицам и пострадавшим от конфликта в Украине.

С 2018 года в рамках проекта, который осуществлялся Мальтийской службой помощи в Украине вместе с ОО "Украинская ассоциация специалистов по преодолению последствий психотравмирующих событий" и Национальным университетом Киево-Могилянская Академия путем индивидуальной терапии и консультаций была оказана помощь более 7 тысячам пострадавших, а еще 14 тысяч человек участвовали в групповых сеансах терапии.

Согласно актуальных исследований, около 30% внутренне перемещенных лиц страдают посттравматическим стрессовым синдромом, почти 20% имеют депрессии. Эти цифры свидетельствуют, насколько важна психосоциальная помощь при продолжении конфликта.

Мальтийская служба помощи с июля 2019 года вводит новую фазу вспомогательного проекта в громадах Луганской и Донецкой областей вдоль линии разграничения, которые находятся на подконтрольной украинскому правительству территории. С этой целью открываются несколько центров психосоциальной адаптации. Также в отдаленных громадах людей, нуждающихся в помощи, будут посещать мобильные команды поддержки.