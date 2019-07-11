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Espreso.tvОбществоФиларет: "Я дал интервью враждебному каналу, потому что украинские перекручивают мои слова"

Филарет: "Я дал интервью враждебному каналу, потому что украинские перекручивают мои слова"

Патриарх Филарет объяснил, почему решил дать интервью российскому пропагандистскому каналу "Россия 24"

Об этом он рассказал в интервью Громадскому.

"Я даю интервью всем, кто ко мне обращается. Но я не думал, что будет такая негативная реакция на интервью, которое я давал враждебному каналу. Потому что я и украинским каналам даю интервью, но они перекручивают мои слова или выбирают те или иные слова и дают свои комментарии. Поэтому сейчас большинство СМИ направленны на уничтожение Киевского патриархата", - сказал Филарет.

Патриарх отметил, что благодаря этому интервью "мир через вражеский голос услышал правду".

"И это уже имеет большое значение, потому что мир, хоть и через вражеский голос, но услышал правду. Одни обращают внимание на то, кому дал интервью, а другие обращают, что сказал патриарх", - добавил он.

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