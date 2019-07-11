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Espreso.tvСпортФутболист "Шахтера" может вернуться в бразильский клуб

Футболист "Шахтера" может вернуться в бразильский клуб


фото: shakhtar.com
Бразильский полузащитник "Шахтера" Веллингтон Нем может вернуться в "Флуминенсе"

Об этом сообщает O Globo.

Сам игрок также выразил желание перейти в "Флуминенсе". По информации источника, игрок провел неформальные переговоры с представителями "Флуминенсе", где заявил о желании присоединиться к команде. Бразильский клуб готов арендовать Нема, однако "Шахтер" настаивает на полноценном трансфере.

27-летний Нем выступал за "Флуминенсе" до перехода в донецкий клуб в сезоне 2013/2014.

В прошлом чемпионате Украины бразильский полузащитник провел 15 матчей, забил 3 гола, отдал 1 голевую передачу.

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