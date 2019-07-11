Футбольные фаны устроили беспорядки в Братиславе: местные жители решили, что произошел теракт
Об этом сообщает UA-Football.
В среду, 10 июня, в Братиславе местный "Слован" принимал "Сутьеска" из Черногории в рамках первого раунда плей-офф Лиги Чемпионов. Однако болельщики этих клубов не имеют никакого отношения к беспорядкам в столице Словакии.
Как пишут словацкие СМИ, настоящий ад в Братиславе спровоцировали фанаты из других стран, в частности Польши и Болгарии. В исторической части города произошла массовая драка, во время которой активно применялась пиротехника. Некоторые из местных жителей решили, что это теракт.
В Братиславе произошли столкновения между представителями софийского "Левски" и польской "Краковии" при поддержке фанов "Аякса" из Нидерландов. 11 июля болгары сыграют в Лиге Европы со словацким "Ружомберок", а фанаты "Краковии" следовали на поединок против другого словацкой команды - "Дунайской Стреде".
Полиция, прибывшая на место беспорядков, задержала около 80 фанатов, скорая забрала нескольких раненых.
- Напомним, 10 июля гол украинского полузащитника Александра Зубкова принес "Ференцварошу" Сергея Реброва победу над "Лудогорца" в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Читайте также
-
8 июля, 2019 С кем и с чем идет на выборы "Голос"
-
-
-
-
4 июля, 2019 Виталий Портников: Вначале Пушилин, затем Путин