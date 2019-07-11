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Espreso.tvСпортФутбольные фаны устроили беспорядки в Братиславе: местные жители решили, что произошел теракт

Футбольные фаны устроили беспорядки в Братиславе: местные жители решили, что произошел теракт


фото: ua-football.com
Ультрас из Польши и Болгарии устроили столкновения в центре Братиславы и напугали местных жителей, которые решили, что произошел теракт

Об этом сообщает UA-Football.

В среду, 10 июня, в Братиславе местный "Слован" принимал "Сутьеска" из Черногории в рамках первого раунда плей-офф Лиги Чемпионов. Однако болельщики этих клубов не имеют никакого отношения к беспорядкам в столице Словакии.

Как пишут словацкие СМИ, настоящий ад в Братиславе спровоцировали фанаты из других стран, в частности Польши и Болгарии. В исторической части города произошла массовая драка, во время которой активно применялась пиротехника. Некоторые из местных жителей решили, что это теракт.

В Братиславе произошли столкновения между представителями софийского "Левски" и польской "Краковии" при поддержке фанов "Аякса" из Нидерландов. 11 июля болгары сыграют в Лиге Европы со словацким "Ружомберок", а фанаты "Краковии" следовали на поединок против другого словацкой команды - "Дунайской Стреде".

Полиция, прибывшая на место беспорядков, задержала около 80 фанатов, скорая забрала нескольких раненых.

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