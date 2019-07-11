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Espreso.tvОбществоForbes назвал топ-10 высокооплачиваемых звезд мира

Forbes назвал топ-10 высокооплачиваемых звезд мира

29-летняя американская поп-певица Тейлор Свифт заработала в прошлом году $185 млн и по этому показателю заняла первое место в мире среди других знаменитостей

Об этом говорится в публикации Forbes.

На втором месте американская модель и звезда телешоу "Семейство Кардашян" Кайли Дженнер с доходом $170 млн.

На третьем месте рэпер Канье Уэст - $150 млн.

Лионель Месси на четвертом месте с состоянием в $127 млн.

Исполнитель Ширан имеет $110 млн, футболист Криштиану Роналду - $109 млн, бразильский футболист Неймар - $105 млн, группа "Eagles" - $100 млн, писатель Фил Макгроу - $95 млн.

Топ-10 самых высокооплачиваемых звезд замыкает боксер Сауль Альварес со своими $94 млн

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