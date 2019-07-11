Forbes назвал топ-10 высокооплачиваемых звезд мира
11 июля, 2019, 10:30
29-летняя американская поп-певица Тейлор Свифт заработала в прошлом году $185 млн и по этому показателю заняла первое место в мире среди других знаменитостей
Об этом говорится в публикации Forbes.
На втором месте американская модель и звезда телешоу "Семейство Кардашян" Кайли Дженнер с доходом $170 млн.
На третьем месте рэпер Канье Уэст - $150 млн.
Лионель Месси на четвертом месте с состоянием в $127 млн.
Исполнитель Ширан имеет $110 млн, футболист Криштиану Роналду - $109 млн, бразильский футболист Неймар - $105 млн, группа "Eagles" - $100 млн, писатель Фил Макгроу - $95 млн.
Топ-10 самых высокооплачиваемых звезд замыкает боксер Сауль Альварес со своими $94 млн
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