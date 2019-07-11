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Espreso.tvМирЭстония назначила нового посла в Украине

Эстония назначила нового посла в Украине

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд назначила новым послом Эстонии в Украине Каймо Куусе

Соответствующая информация размещена на сайте канцелярии президента Эстонии.

Керсти Кальюлайд назначила нового посла и отозвала нынешнего посла Герта Антсу.

Предыдущий президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес утвердил Герта Антсу послом Эстонии в Киеве в 2016 году.

Эстонский дипломат Матти Маазикас официально станет следующим главой Представительства Европейского Союза в Украине.

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