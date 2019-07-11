Эстония назначила нового посла в Украине
11 июля, 2019, 21:38
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд назначила новым послом Эстонии в Украине Каймо Куусе
Соответствующая информация размещена на сайте канцелярии президента Эстонии.
Керсти Кальюлайд назначила нового посла и отозвала нынешнего посла Герта Антсу.
Предыдущий президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес утвердил Герта Антсу послом Эстонии в Киеве в 2016 году.
Эстонский дипломат Матти Маазикас официально станет следующим главой Представительства Европейского Союза в Украине.
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