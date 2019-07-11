Доллар и евро подскочили в цене
11 июля, 2019, 08:25
Доллар за сутки подорожал на 21 копейку
Об этом говорится на сайте НБУ.
В четверг, 11 июля, $1 стоит 25,70 грн (предыдущая цена - 25,49 грн).
Евро подорожал на 28 копеек. В четверг его покупают за 28,84 грн (предыдущая цена - 28,56 грн).
Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на "черном рынке":
Там $1 покупают за 25,95 грн, продают - 26,07 грн.
Евро на "черном рынке" скупают за 29,05 грн, продают - 29,20 грн.
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