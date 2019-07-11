Длинный список книг в номинации "Литература для детей" представил оргкомитет книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2019" (первая часть списка)

11 июля, 2019, 17:01

В течение первого этапа работы книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2019" было получено 145 заявок от 38 издательств Украины

Оргкомитет проверил на соответствие требованиям все издания, присланные издательствами. После этого были сформированы длинные списки книг для конкурса в двух номинациях: «Литература для взрослых» и «Литература для детей».

Ко второму этапу в длинный список книг в номинации «Литература для детей» попали 56 изданий 17-ти издательств.

Первая часть списка:

"Там, где нет теней" Виктория Цибульская (издательство "ЛАТ & К")

Все начинается в обычной гостиной, где дедушка рассказывает своим внукам о приключениях трех ребят, которым после событий Хотынской войны пришлось пройти множество испытаний и даже попасть в самое пекло, чтобы вызволить из плена нечистой силы любимую девушку одного из них.

Это рассказ о прочности настоящей дружбы, искренней любовь и семейных ценностях.

"Рыцарь Смарагдиевого ордена. Люмберн". Юлия Чернинька ( "КМ-БУКС")

Мир чародеев избрал своим Рыцарем мальчика Ярослава и позвал его в далекое мультисферное путешествие в город Люмберн. Впереди нашего героя ждет много приключений, где будут летучие птеродактили и задорные нурсики, древние крепости и привидения-святики, волшебники-господа, а еще злодей Магистр, его бездушные слуги алебарды, кровавый Палач ... Миссия Рыцаря величествена. Он должен спасти город от злого правителя и вернуть безрадостным детям Живоносное Мерцание. Удастся ли простому киевскому мальчику вернуть в Люмберн радость? Времена отважных героев не прошли - все возможно, когда есть поддержка друзей, отвага и непреодолимое стремление помочь Добру одолеть Зло.

"Загадочные миры старой обсерватории" Олесь Ильченко

(издательство "Учебная книга - Богдан")

Вы, наверное, уже успели соскучиться по загадкам старой обсерватории - таинственного сооружения, откуда открываются пути в другие измерения? Влад и Лена снова отправляются в путешествие по параллельным мирам, где их ждет множество невероятных приключений. Как оказалось, жители других миров не всегда дружелюбны, а иногда даже опасны! Однако дети, не без помощи своего друга - профессора Фила, находят выход из самых сложных ситуаций.

"Казак, король, ворон" Олесь Ильченко (издательство "Учебная книга - Богдан")

Представляете, есть такой народ, для которого овсяная каша - любимое блюдо! И если кто-то ее не съест, она обидится и будет блуждать по всему дому. А драконы бывают добрыми и живут в мире и согласии с людьми... Догадались, о каких странах идет речь? Если нет, приглашаем вас в путешествие по ироническим сказкам Олеся Ильченко. Книга, которая превратит чтение в веселое путешествие по миру.

Серия книг «Чтение - это действительно интересно!»

(издательство "Учебная книга - Богдан")

Серия создана для поэтапного формирования у детей навыков обдуманного чтения благодаря возникновению интереса, поощрению стремления читать самостоятельно, совершенствованию читательских умений, развитию познавательных интересов.

Серия книг имеет уникальную особенность: произведения с одной сюжетной линией, небольшой круг действующих лиц.

Книги соответствуют различным уровням сложности:

1 уровень - «Начинаю читать» (30-100 слов) - короткие произведения, в которых преобладают простые предложения.

2 уровень - «Читаю с помощью» (50-250 слов) - простые сюжеты, понятная лексика, постепенное усложнение синтаксических конструкций.

3 уровень - «Читаю самостоятельно» (250-750 слов) - сложные, но доступны для восприятия сюжеты, новая лексика, образные выражения.

4 уровень - «Читаю с удовольствием» (700-1500 слов) - разнообразные по жанру и тематике произведения для развития познавательных интересов

В серию вошли 5 книг:

"Белочка и еж". Дмитрий Чередниченко

"Про лягушку Гапку". Григорий Фалькович

"Хмарковий зоопарк". Мария Пономаренко

"Почему ночка поссорилась с утром". Виктор Васильчук

"Как аист звездочку нашел". Виктор Пономаренко





"Новые чарунки". Ярослав Бенза (издательство "Учебная книга - Богдан")

О волшебном мире детства, из которого мы все вышли, как из страны, где и смеялось, и плакалось легко.





"Раз, два, спи ... Первая сонная считалка". Светлана Дидух-Романенко

(издательство "Моя книжная полка")

Что надо ребенку чтобы сладко уснуть?

Здесь вам подскажет любая мама: здоровое питание, насыщенный эмоциями день, заведеные ритуалы и книга!

Что же такое хорошая книга на сон? Действительно, это очень требовательная индивидуальная характеристика книги. Однако мы нашли к ней ключик. В книге должно говориться о сне, там должны быть маленькие герои, а еще это должна быть стихотворная считалка, чтобы ребенок мог пошевелить причудливых героев своими глазками и пальчиками для плавного слипания детских ресничек.

Мы очень любим своих детей и для нас каждая книга - это приятное время общения с ребенком, но иногда надо, чтобы дети засыпала на «раз, два».

И поэтому мы придумали книгу, которая соединит все лучшее, что способствует эстетическому развитию ребенка и его здоровому сну. И такое действительно бывает. Мы же сделали. Она называется «Раз, два ... Спи!» И она будет про100 невероятная. 100! Да-да, именно сто неугомонных барашков нужно найти Гав-гаву на страницах этой удивительной книги. Вместе со смешной собачкой маленькие читатели охотно будут искать и считать всех барашков, открывая окошки и исследуя объемные страницы поп-апа. Детей и барашков ждут приключения на аттракционах, под водой и даже в космосе! И хотя барашки как дети - у них море дел и отговорок перед сном, - но в конце они же окунутся в сладкий сон вместе с вашими малышами ...





"Розовый блокнот детектива Стасика". Леся Молчун

(издательство "Фонтан сказок")

Маленький Стасик случайно нашел в песочнице пуговкй, оказавшуюся инопланетным ускорителем развития. И наш герой, даже не успев сменить памперс, повзрослел так молниеносно, что просто из песочницы пошел к киоску, купил себе розовый блокнот - и стал знаменитым сыщиком!

Класнючая, смешнючая и причудливая повесть-сказка Леси Молчун «Розовый блокнот детектива Стасика» - победитель конкурса «Напишите обо мне книгу-2018» в номинации «Добрые сказки».

"Рождественская история ослика Хвостика". Александр Гаврош

(издательство "Фонтан сказок")

Ослик Хвостик - настоящий актер. Он отлично играет роль осла в рождественском представлении - вертепе. И вот как раз перед Рождеством происходит очень неприятная вещь: злые люди похищают Хвостика. Ему удается сбежать от воров - однако с этого приключения ослика только начинаются. Потому что вокруг глухая ночь, темный лес, куда идти - неизвестно, ведь за каждым холмом, за каждым кустом беднягу могут ждать хищные звери, а еще страшнее - корыстолюбивые люди ...

Полная удивительных приключений настоящая рождественская история от одного из лучших современных украинских детских писателей Александра Гавроша.





"Виечка". Павел Матюша

(издательство "Фонтан сказок")

Виечка и ее родители, папа Жаринка и мама Талия - очень необычная семья. Они такие доброжелательные и человечные, так любят друг друга и весь мир вокруг, что благодаря им меняется к лучшему все неприветливое и самолюбивое гномячье племя.

Дебютная книга Павла Матюши «Виечка» открывает серию покетбуков «Сказка под подушку», рассчитанных на то, чтобы ребенок читал их перед сном, брал с собой на прогулку или в путешествие.





"Микроробот и тот, кого нет». Олег Колдун

(издательство "Фонтан сказок")

Четвертая книга приключений маленького робота Микробота - настоящего супергероя современных украинских детей. На этот раз нас ждут головокружительные путешествия во времени: со дня создания Робопланеты до... нескольких мгновений перед тем, как она должна погибнуть. Хватит ли этих нескольких мгновений Микроботу и его друзьям, роботам Радуги, для того, чтобы спасти родную планету? Какую роль в этом играет Тот, кого нет - и зачем его нет, и как он есть?

Передовые технологии, супервозможности, чудеса техники органично сочетаются в новой книге таинственного современного украинского детского писателя Олега Колдуна с живыми традициями доброй сказки.





"Зюзя". Сергей Куцан

(издательство "Фонтан сказок")

На день рождения бабушка сделала Олесе неожиданный подарок - уникальную крысу, выращенную в секретной экспериментальной лаборатории. И с тех пор жизнь семьи пошла кувырком: бессонные ночи и насыщенные сногсшибательными приключениями и битой посудой дни. А потом кувырком пошла жизнь целого дома. А дальше, возможно, и всего города...

Невероятно смешная повесть Сергея Куцана «Зюзя» - победитель конкурса «Напишите обо мне книгу!», объявленного издательством «Фонтан сказок» с целью простимулировать украинских писателей к созданию книг, в героях которых современные украинские подростки смогут узнать себя.





"Птичка Пин по прозвищу Гвин". Сергей Товстенко

(издательство "Фонтан сказок")

Пингвиненок Пин по прозвищу Гвин и его друг тюлененок Тюкало - незаурядные выдумщики и добрые разбойники, которые постоянно попадают в интереснючие приключения и при этом изобретают много полезных вещей для всего Пингвиньего города.

Повесть-сказка Сергея Товстенко «Птичка Пин по прозвищу Гвин» - победитель конкурса «Напишите обо мне книгу!» В номинации «Добрые приключения».

"Фонтан сказок" (издательство "Фонтан сказок")

Сказки, собранные в этой книге, создали для тебя современные украинские сказочники - как лучшие, которых Ты хорошо знаешь и книгами которых давно зачитываешся (вот лишь несколько имен: Сашко Дерманский, Леся Воронина, Юрий Винничук, Зирка Мензатюк, Олег Колдун, Богдана Матияш, Катерина Штанко, Ирен Роздобудько...), так и еще юные, но очень-очень интересные и талантливые.

Поэтому с этой книгой Ты не только с головой окунешься в невероятные сказочные приключения - в настоящий фонтан сказок, но и узнаешь о том, какая она - современная украинская сказка. Рожденная из глубочайших народных традиций - и одновременно по-современному яркая, разнообразная, красивая и ироничная.

"Тайное общество близнецов". Леся Воронина

(издательство "Знание")

Хищные космические пришельцы-синеморды, которые обладают универсальным оружием, хотят превратить Землю в свою колонию. Ведь на нашей планете существуют места силы - древние сооружения-мегалиты, которые могут наделить любое живое существо сверхъестественными свойствами. Однако Клим Джура, парень, который понимает язык синемордов и умеет читать их мысли, собирается победить врага его собственным оружием. Осуществить опасную операцию «Антижаб-4», от успеха которой зависит судьба человеческой цивилизации, Климу помогают не только члены Тайного Общества Близнецов, но и загадочное чудище озера Лох-Ойх ...





"Дитя песоголовцев". Владимир Аренев

(издательство "АССА")

Марта по прозвищу Ведьма знает, почему отец вернулся из-за реки именно таким. И она до сих пор не представляет, что теперь ей делать и как его спасти. Кажется, единственный человек, который может помочь, - классный руководитель Людвиг Штоц, но он с недавних пор очень сильно изменился. И это неудивительно: после того, как в городе появились песоголовцы, все пошло наперекосяк. Так, будто прошлое проснулось и прорастает в настоящей жизни острыми драконьими зубами ...

«Дитя песоголовцев» - продолжение «Пороха из драконьих костей» (издательство «АССА»)

Игра во Львове закончилась - темная колдунья Варта Тарновецкая спасла жизнь новому знакомому, узнала самую большую тайну своего прошлого и попутно присоединилась к перевороту в магическом правлении. Итак, полные энтузиазма, Варта со Златаном прибывают в Прагу, чтобы официально заступить на должности Стражей Центральноевропейского конгломерата. Но оказывается, что на пути к цели еще много преград. Могущественные судьи плетут новые интриги, выборы главы надвигаются а потерянные артефакты окончательно лишают покоя.

Между тем в пражском сообществе ходят слухи о неуловимых похитителях, которые охотятся на светлых и темных. Легенды оживают на старинных улочках, где каждый шаг отзывается опасностью. В незнакомом городе Варте нужно познать все заново: кому верить, а кого остерегаться? Какая тьма скрывается за улыбкой Златана? А главное - удастся ли дойти до конца и заплатить цену победы, не разрушив себя?

Продолжение книги "Варта в Игре".





"Спокойной ночи солнышко". Галина Будилова

(издательство "Колесо Жизни")

«Спокойной ночи, Солнышко!» - это сборник авторских тематических колыбельных. Благодаря им вы сможете запрограммировать своего ребенка на счастливое будущее, на выздоровление, восстановление после эмоционального дня и преодоления страхов.

Каждая колыбельная имеет свой QR-код, по которому вы сможете перейти на YouTube-канал и послушать ее в исполнении молодой певицы Арины Литвинчук.

В книге есть колыбельные отдельно для мальчиков и девочек, и по замыслу автора, вы можете непосредственно приобщиться к креативному процессу написания текстов. Это как основа, в которую вы можете внести свои изменения и на готовую музыку создать персонализированную колыбельную-мантру для своего малыша.





"Кто такие Чемнята и Нечемы. Секреты вежливости и крепкой дружбы "

(издательство "Колесо Жизни")

Не знакомы ли вы случайно с Нечемами? И не знаете ли, случайно, о каких секретах они стремятся узнать у Чемнят? И пригодятся ли эти секреты Нечемам?

Детская книга «Кто такие Чемнята и Нечемы?» в легкой стихотворной форме расскажет родителям и малышам об уважении к себе и другим, тактичности, обиде, неравнодушии, терпимости, скромности и других важных качествах, без которых невозможны настоящая дружба, эффективное общение и прочные социальные отношения.

Книга пригодится не только родителям, но и воспитателям, учителям и детским психологам.

"12 месяцев или все о странностях года". Катерина Кулик

(издательство "АССА")

Вы слышали, как поют лужи под дождем? Купались когда-нибудь в одуванчиковых или ландышевых морях? Видели, как летают мечты? А может, знаете, как связать теплый шарф из летних солнечных лучиков?

Вместе с героями этой книги вы научитесь замечать удивительное в мельчайших подробностях ежедневно, ежемесячно, ежегодно...

"Справочник (не)молодого отца. Питер Залмаев, Катя Слоновая

(Детское арт-издательство "Черные овцы")

"Ребенок - это целый мир. Который приходит в твою жизнь раз и навсегда. Причем понимаешь ты несразу, даже не в тот момент, когда впервые слышишь крик ребенка при рождении или когда впервые держишь этот тепленький кусочек счастья в своих руках. Нет, ты понимаешь, что это навсегда, когда впервые слышишь волшебные слова: "Папа, почему? Папа, что это? Папа, зачем это?" Именно способность к познанию мира делает человека человеком. И только когда ты рождаешь и воспитываешь детей, ты можешь вполне сказать, что твоя жизненная миссия выполнена. Ведь ты привел в эту жизнь целый новый мир. Именно об этом эта книга "(Тарас Березовец).

"Друг из Мезозоя". Станислав Соловинский

(издательство "Ранок")

Не знаем, случалось ли такое с вами, но герои этой книги оказались в несколько необычной ситуации. У них в квартире была обнаружена дыра во времени - как раз в середину Мезозойской эры! Да-да, той самой: много миллионов лет назад: жара, динозавры и деревья-папоротники. Это оказалось довольно хлопотно, иногда страшно и немного забавно.

Художник Елена Железняк.

Во втором этапе каждый эксперт выберет из этого списка трех претендентов на победу в Премии. Таким образом финалисты, которые пройдут в третий этап, будут представлены на суд читателей в библиотеках почти по всей Украине. Во время этого голосования и определится окончательный победитель.

Книжная премия "Еспресо. Выбор читателей" основана телеканалом Еспресо. Ее презентация состоялась 18 мая 2017 года в рамках Книжного Арсенала в Киеве. Премия призвана отметить лучшие литературные новинки года, поддерживать интерес к чтению у украинцев, помогать читателям выбирать интересные книги, помогать издателям находить путь к читателям. Победителей Премии объявят в конце ноября 2019 года в эфире телеканала Еспресо и на сайте Espreso.TV.