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Espreso.tvМирЧапутович предлагает реорганизовать "Восточное партнерство", подняв его на более высокий уровень

Чапутович предлагает реорганизовать "Восточное партнерство", подняв его на более высокий уровень

Проект "Восточное партнерство" нужно поднять на более высокий этап развития, повышая его институциональную способность
Об этом во время визита в Грузию заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, информирует RMF.24.pl .

"Мы должны подумать в рамках ЕС о том, как убедить все страны о продлении проекта ("Восточное партнерство" - ред.), а также поднять его на более высокий уровень - " Восточное партнерство плюс", - подчеркнул Чапутович.

В этом контексте он вспомнил о предложении большей институционализации проекта - создании секретариата, а также президентства в СП на ротационной основе. Министр также отметил, что неплохой идеей является создание зоны свободной торговли между странами ВП.

Глава польской дипломатии также отметил, что шесть стран ВП имеют право в будущем обращаться о членстве в ЕС.

"Мы имеем моральный долг поддерживать эти страны, если они выразят такое желание (вступить в ЕС)", - отметил Чапутович.

"Восточное партнерство" является польско-шведским проектом, который был начат в 2009 году. Его целью является углубление политических и экономических контактов ЕС с шестью странами: Украиной, Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией и Молдовой.

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