Чапутович предлагает реорганизовать "Восточное партнерство", подняв его на более высокий уровень

"Мы должны подумать в рамках ЕС о том, как убедить все страны о продлении проекта ("Восточное партнерство" - ред.), а также поднять его на более высокий уровень - " Восточное партнерство плюс", - подчеркнул Чапутович.

В этом контексте он вспомнил о предложении большей институционализации проекта - создании секретариата, а также президентства в СП на ротационной основе. Министр также отметил, что неплохой идеей является создание зоны свободной торговли между странами ВП.

Глава польской дипломатии также отметил, что шесть стран ВП имеют право в будущем обращаться о членстве в ЕС.

"Мы имеем моральный долг поддерживать эти страны, если они выразят такое желание (вступить в ЕС)", - отметил Чапутович.

"Восточное партнерство" является польско-шведским проектом, который был начат в 2009 году. Его целью является углубление политических и экономических контактов ЕС с шестью странами: Украиной, Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией и Молдовой.