Бронежилеты нового образца планируют утвердить до конца 2019 года, - ВСУ

11 июля, 2019, 20:10

В новом бронежилете будет увеличена площадь защиты, внедрена система быстрого сброса, улучшена эргономика и качество материалов

Об этом заявил представитель Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВС Украины майор Сергей Мисюра, передает информационное агентство Минобороны "Армия inform".

"В новом бронежилете будет увеличена площадь защиты, внедрена система быстрого сброса, улучшена эргономика и качество материалов. Планируется, что новый бронежилет будет существенно отличаться по своим характеристикам от "Корсар 3С", который сейчас находится на вооружении украинской армии. Уровень защиты у новинки тоже будет 4-й. Его планируют ввести в эксплуатацию до конца текущего года", - отметил Сергей Мисюра.