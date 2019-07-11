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Espreso.tvОбществоАрсений Яценюк о принятии Избирательного кодекса: Очередной шаг к институциональному укреплению Украины

Арсений Яценюк о принятии Избирательного кодекса: Очередной шаг к институциональному укреплению Украины

Арсений Яценюк выразил благодарность фракции "Народного фронта" за плодотворную работу над кодексом и за результативное голосование

"Сделан очередной шаг к институциональному укреплению Украины. Открытым спискам быть. Честность и демократичность избирательного процесса делает Украину сильнее", - подчеркнул лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в своей заметке на Facebook после принятия Верховной Радой нового Избирательного кодекса.

Он отметил, что это голосование в парламенте было сложным: "Парламент, отправленный на досрочные выборы, испытывает недостаток голосов. Но тем более ценным является то, что даже при таких обстоятельствах Избирательный кодекс принят".

Арсений Яценюк выразил благодарность фракции "Народного фронта" за плодотворную работу над кодексом и за результативное голосование.

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