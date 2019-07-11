Археологи нашли древнейшие останки Homo sapiens в Европе

11 июля, 2019, 12:31

Палеонтологи Великобритании, Германии и Греции обнаружили, что древние останки Homo sapiens насчитывают 200 тысяч лет, а не 45 тысяч, как считалось ранее

Об этом сообщает журнал Nature.

Палеонтологи Великобритании, Германии и Греции обнаружили и исследовали древние останки современных людей, которые нашли за пределами Африки.

Массивная надбровная дуга и носовая полость указывают, что один из черепов принадлежит неандертальцу. Второй, отличается округлой формой черепа, принадлежит человеку разумному. По мнению специалистов, этот человек умер около 210 тысяч лет назад, когда Европу населяли неандертальцы.Останки подтверждают теорию, что волн миграции было несколько.

Если возраст находки подтвердится, то это изменит прежнее представление об истории Homo sapiens. Ведь раньше считалось, что современные люди попали в Европу из Африки лишь около 45 тысяч лет назад.