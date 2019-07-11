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Espreso.tvМирАмериканец отказался грабить кассу, так как в ней не хватало денег на операцию дочери

Американец отказался грабить кассу, так как в ней не хватало денег на операцию дочери


фото: cbsphilly
Мужчина из Филадельфии хотел ограбить магазин, но у него это не получилось. И полиция тут ни при чем - просто в кассе оказалось недостаточно денег для операции его дочери

Вооруженный преступник в маске и капюшоне ворвался в магазин, держа в руке пистолет. Он приказал женщине за прилавком отдать ему деньги из кассы, сообщает KYW-TV .

Но, когда он схватил несколько сотен долларов и увидел сумму денег в кассе, в ситуации произошел неожиданный поворот. Мужчина посмотрел на деньги и сказал, что этой суммы не хватит, чтобы оплатить операцию по трансплантации почки его дочери, после чего положил деньги и ушел из магазина.

В полиции заявили, что, несмотря на незаконченное ограбление, это все равно нарушение закона. Однако, там также отметили, что необходимо "сделать все, чтобы помочь таким людям, а не толкать на крайние меры, когда они вынуждены прибегать к оружию".

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