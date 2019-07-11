Американцы массово переходят с обычных сигарет на альтернативные табачные изделия – Fox Business

11 июля, 2019, 09:31

Курение обычных сигарет достигло рекордного минимума – на данный момент курит лишь 14% взрослых американцев.

За последние полстолетия уровень курения в США снизился на 67% - сообщает Fox Business.

- Наметилась вполне очевидная тенденция: продажи сигарет резко падают. Фиксируется переход на бездымные продукты, вейпинг – заявил доктор Брэд Роду, глава правления Исследовательского центра по снижению вреда от табака в Университете Луисвилла (США).

Эти слова подтверждает статистика Федеральной торговой комиссии США: с 2007 по 2017 гг. количество сигарет, ежегодно продаваемых в Соединенных Штатах, сократилось с 337,7 млрд. до 229,1 млрд. штук.

В то же время растут продажи альтернативных табачных изделий. К примеру, продажи бездымного (влажного нюхательного) табака за этот же период выросли с 2,3 млн. до 3,7 млн. долларов.

- Бездымные продукты также содержат никотин, который вызывает привыкание. Но риски для здоровья от такой продукции примерно в 50 раз меньше, чем риски от обычного курения. Это гораздо менее опасно, чем когда вы вдыхаете токсичный дым в легкие – заявил доктор Брэд Роду, который долгое время также изучал патологии ротовой полости.

В то же время, эксперты обращают внимание, что бюрократические процедуры и чрезмерное административное регулирование тормозят внедрение более безопасной табачной продукции.

- Политики и чиновники - вместо того, чтобы сделать шаг в сторону снижения вреда от курения - фактически препятствуют этому. По сути, они проводят политику, которая благоприятствует продажам сигарет, а не более безопасных продуктов. Ирония в том, что правительство сейчас помогает защитить прибыль табачных компаний, хотя сами компании готовы перейти к более безопасным альтернативам – заявил доктор Майкл Зигель, профессор Школы общественного здоровья при Бостонском университете.

В Украине фиксируются аналогичные проблемы – курильщики массово переходят с обычных сигарет на альтернативные, более безопасные табачные изделия, но государство в значительной мере тормозит этот процесс.