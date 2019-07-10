Зеленский поручил построить новую Бориспольскую больницу в течение года

10 июля, 2019, 15:33

Тендер на строительство нового комплекса больницы был проведен, однако из-за недостатка финансирования процесс затормозился

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

10 июля президент Украины Владимир Зеленский осмотрел Бориспольскую многопрофильную больницу интенсивного лечения в Киевской области. В ее деятельности и санитарном состоянии зафиксирован ряд нарушений и несоответствий нормативным требованиям.

Отмечается, что во многих помещениях нет ремонта. А среди тех, в которых побывал глава государства, в худшем состоянии - терапевтическое отделение и пищевой блок. Это устаревшие здания, требующие капитального ремонта. Кроме того, в отделениях не хватает мест.

Владимир Зеленский пообщался с пациентами больницы. Местные жители пожаловались на часовые очереди, иногда - отказ врачей оказывать услуги из-за низкой зарплаты, отсутствие нормальных условий, проблемы с качеством инсулина и лекарств и тому подобное.

"Увидел условия, в которых находятся люди в больнице. А сейчас вижу у вас ремонт - это же городской совет, который, наверное, более важный, чем главная бориспольская больница. Потому что здесь ремонт лучше", - отметил глава государства во время встречи с общественным активом области в помещении городского совета Борисполя. По словам Владимира Зеленского, например, в терапевтическом отделении 6 человек размещено на 9 кв. м.

Главный врач Александр Щур сообщил, что проведен тендер на строительство нового комплекса больницы, однако из-за недостатка финансирования процесс затормозился.

"Что я думаю об этом. В 2020 году местные выборы. Если в 2020 году вы не построите, никто за вас не проголосует", - сказал Владимир Зеленский, обращаясь к мэру города.

Президент поручил новому главе Киевской ОГА собрать всех должностных лиц, чиновников, главного врача, разработать план, чтобы за год совместными усилиями была построена новая Бориспольская больница. Президент также отметил, что будет обращаться по устранению с должностей всех, кто будет препятствовать этому процессу.