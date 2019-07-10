Зеленский назначил главу Киевской ОГА
10 июля, 2019, 11:52
Новым главой Киевской ОГА стал Михаил Бно-Айриян.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового руководителя Киевской ОГА
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Новым главой Киевской ОГА стал Михаил Бно-Айриян.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ и выдал Бно-Айрияну удостоверения.
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