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Espreso.tvОбществоЗеленский назначил главу Киевской ОГА

Зеленский назначил главу Киевской ОГА


фото: unn
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового руководителя Киевской ОГА

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Новым главой Киевской ОГА стал Михаил Бно-Айриян.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ и выдал Бно-Айрияну удостоверения.

(дополняется)

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