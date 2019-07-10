Известный украинский комментатор Джулай будет работать на новом спортивном телеканале
10 июля, 2019, 15:40
Известный украинский комментатор Дмитрий Джулай будет работать на новом спортивном телеканале Setanta Sports
Об этом рассказала руководитель телеканала Setanta Sports в Украине Мария Лысенко, сообщает "Детектор медиа".
"Рада сообщить, что Дмитрий Джулай присоединится к команде Setanta Sports Украины, он будет комментировать английскую премьер-лигу и Кубок Англии на украинском языке. Также наши зрители услышат прекрасных комментаторов, с которыми мы работаем по Евразии - Алексея Иванова, Юрия Кириченко, Вадима Плачинду, Вячеслава Поночевного, Игоря Бойко и Владимира Клапана", - рассказала Лысенко.
Ранее Джулай работал на телеканале Setanta Sports Евразия в Дублине.
- Напомним, 10 июля Setanta подтвердила, что запускает новый спортивный телеканал в Украине.
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