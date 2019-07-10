//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортИзвестный украинский комментатор Джулай будет работать на новом спортивном телеканале

Известный украинский комментатор Джулай будет работать на новом спортивном телеканале


фото: matchday.ua
Известный украинский комментатор Дмитрий Джулай будет работать на новом спортивном телеканале Setanta Sports

Об этом рассказала руководитель телеканала Setanta Sports в Украине Мария Лысенко, сообщает "Детектор медиа".

"Рада сообщить, что Дмитрий Джулай присоединится к команде Setanta Sports Украины, он будет комментировать английскую премьер-лигу и Кубок Англии на украинском языке. Также наши зрители услышат прекрасных комментаторов, с которыми мы работаем по Евразии - Алексея Иванова, Юрия Кириченко, Вадима Плачинду, Вячеслава Поночевного, Игоря Бойко и Владимира Клапана", - рассказала Лысенко.

Ранее Джулай работал на телеканале Setanta Sports Евразия в Дублине.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

10 июля, 2019 среда

больше новостей

10 июля, 2019 среда

9 июля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать