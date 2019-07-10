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Espreso.tvОбществоИван Малкович поддержал "Европейскую Солидарность" и Николая Княжицкого на парламентских выборах

Иван Малкович поддержал "Европейскую Солидарность" и Николая Княжицкого на парламентских выборах

Всемирно известный поэт, издатель, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Иван Малкович стал уполномоченным лицом партии "Европейская Солидарность" на внеочередных парламентских выборах

Об этом сообщает пресс-служба политической силы.

Малкович убежден, что вокруг "Европейской Солидарности" сплотились наиболее опытные политики и деятели, которые доказали свою способность защищать национальные интересы Украины. Об этом он заявил в обращении, распространенном в социальных сетях.

"Я поддерживаю на этих выборах Европейскую Солидарность. Именно здесь собрались самые яркие украинские политики, за чьими плечами не только пустые разговоры, а конкретные важные для Украины законы. Николай Княжицкий из законом об украинском языке, Владимир Вятрович с молниеносной декоммунизацией, Андрей Парубий, Владимир Арьев, Ирина Геращенко, которые и здесь, и на европейской арене горячее боролись за украинский интерес. ", - отмечает поэт.

В команде "Европейской Солидарности" - уникальное сочетание опыта и свежих идей - 70% кандидатов не были в парламенте или правительстве, но в течение последних пяти лет ежедневно боролись за Украину каждый на своем фронте. И чтобы вся команда с первых дней работы нового созыва парламента могла эффективно работать - ей нужны 30% опытных проукраинских политиков, которые знают все нюансы работы, как под куполом Верховной Рады, так и на дипломатическом фронте.

Поэт призывал, чтобы в период пробуждения пятой колонны страны-агрессора, которая пытается завести в новый парламент как можно больше своих представителей, украинцы сделали выбор в пользу европейского будущего и политической силы, которая точно сможет сломать сценарии Кремля.

"Я доверяю этим людям. Знаю, что они не позволят, чтобы нас всех обыграли очень опытные в антиукраинских подступах медведчуки и другая промосковская нечисть. Прошу: не будем беззаботными, и хотя бы на этих выборах перестанем исповедовать печально украинский "якосьвонобуддизм". Поддерживаем реальных проукраинских политиков, которые по всем опросам имеют шанс пройти в Верховную Раду ", - отметил Иван Малкович.

 

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