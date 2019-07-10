Иван Малкович поддержал "Европейскую Солидарность" и Николая Княжицкого на парламентских выборах

10 июля, 2019, 11:52

Всемирно известный поэт, издатель, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Иван Малкович стал уполномоченным лицом партии "Европейская Солидарность" на внеочередных парламентских выборах

Об этом сообщает пресс-служба политической силы.

Малкович убежден, что вокруг "Европейской Солидарности" сплотились наиболее опытные политики и деятели, которые доказали свою способность защищать национальные интересы Украины. Об этом он заявил в обращении, распространенном в социальных сетях.

"Я поддерживаю на этих выборах Европейскую Солидарность. Именно здесь собрались самые яркие украинские политики, за чьими плечами не только пустые разговоры, а конкретные важные для Украины законы. Николай Княжицкий из законом об украинском языке, Владимир Вятрович с молниеносной декоммунизацией, Андрей Парубий, Владимир Арьев, Ирина Геращенко, которые и здесь, и на европейской арене горячее боролись за украинский интерес. ", - отмечает поэт.

В команде "Европейской Солидарности" - уникальное сочетание опыта и свежих идей - 70% кандидатов не были в парламенте или правительстве, но в течение последних пяти лет ежедневно боролись за Украину каждый на своем фронте. И чтобы вся команда с первых дней работы нового созыва парламента могла эффективно работать - ей нужны 30% опытных проукраинских политиков, которые знают все нюансы работы, как под куполом Верховной Рады, так и на дипломатическом фронте.

Поэт призывал, чтобы в период пробуждения пятой колонны страны-агрессора, которая пытается завести в новый парламент как можно больше своих представителей, украинцы сделали выбор в пользу европейского будущего и политической силы, которая точно сможет сломать сценарии Кремля.

"Я доверяю этим людям. Знаю, что они не позволят, чтобы нас всех обыграли очень опытные в антиукраинских подступах медведчуки и другая промосковская нечисть. Прошу: не будем беззаботными, и хотя бы на этих выборах перестанем исповедовать печально украинский "якосьвонобуддизм". Поддерживаем реальных проукраинских политиков, которые по всем опросам имеют шанс пройти в Верховную Раду ", - отметил Иван Малкович.