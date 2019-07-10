Выплаты украинских пенсий на территории ОРДЛО на данный момент невозможны, - МинТОТ
Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш, передает "Радио Свобода".
"Это невозможно. Банков нет. Банки восстановить невозможно. Безопасность не может быть обеспечена. Требования по противодействию отмыванию денег обеспечить невозможно. Поэтому есть только одна схема. Как и сейчас, получать пенсию на карточки, выданные Сбербанком Украины", - сказал Черныш.
Министр отметил, что вопрос выплаты пенсий жителям ОРДЛО связан не только с банковской системой, но и с уплатой налогов.
"Пенсионный фонд не просто наполняется из воздуха. Вы же знаете, что "отжали" предприятия, которые до последнего момента еще и платили налоги... Предприятия, которые там работали, до последнего дня платили налоги в бюджет Украины", - добавил министр.
- Напомним, правительство предлагает лишать украинских пенсий жителей ОРДЛО, которые будут получать путинские "паспорта" .
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