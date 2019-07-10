Выплаты на ребенка через смартфон и еще 9 услуг: в Украине запускают систему "еМалятко"

10 июля, 2019, 15:43

Благодаря "еМалятко" родители новорожденных смогут получить 10 сервисов, связанных с рождением ребенка, подав всего одну заявку

Соответствующее решение приняли на заседании правительства, передает пресс-служба Минюста.

В частности, речь идет о:

государственной регистрации рождения ребенка,

регистрации места жительства ребенка,

назначении государственных выплат при рождении ребенка,

внесении сведений о ребенке в реестр пациентов,

внесении сведений в реестр налогоплательщиков,

выдаче удостоверений родителям многодетных семей

назначении помощи детям, которые воспитываются в многодетных семьях и других важных услугах.

Этот комплекс услуг будет предоставляться после представления отцом или матерью новорожденного ребенка одного заявления.

Министр юстиции Павел Петренко рассказал, что владельцы современных мобильных телефонов или компьютеров смогут избежать общения с чиновниками, ведь сервис можно будет получить в электронном формате.