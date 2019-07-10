//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВыплаты на ребенка через смартфон и еще 9 услуг: в Украине запускают систему "еМалятко"

Выплаты на ребенка через смартфон и еще 9 услуг: в Украине запускают систему "еМалятко"

Благодаря "еМалятко" родители новорожденных смогут получить 10 сервисов, связанных с рождением ребенка, подав всего одну заявку

Соответствующее решение приняли на заседании правительства, передает пресс-служба Минюста.

В частности, речь идет о:

  • государственной регистрации рождения ребенка,
  • регистрации места жительства ребенка,
  • назначении государственных выплат при рождении ребенка,
  • внесении сведений о ребенке в реестр пациентов,
  • внесении сведений в реестр налогоплательщиков,
  • выдаче удостоверений родителям многодетных семей
  • назначении помощи детям, которые воспитываются в многодетных семьях и других важных услугах.

Этот комплекс услуг будет предоставляться после представления отцом или матерью новорожденного ребенка одного заявления.

Министр юстиции Павел Петренко рассказал, что владельцы современных мобильных телефонов или компьютеров смогут избежать общения с чиновниками, ведь сервис можно будет получить в электронном формате.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

10 июля, 2019 среда

больше новостей

10 июля, 2019 среда

9 июля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать