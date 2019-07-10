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Espreso.tvОбществоВ Сирии взрывом мины убило 7 подростков

В Сирии взрывом мины убило 7 подростков

Семеро подростков погибло от взрыва мины на окраине села Диблан (восточная окраина Дейр-эз-Зура)

Об этом пишет агентство SANA .

Отмечается, что погибшие - дети от 9 до 13 лет. С осколочными ранениями в области головы, живота и шеи их сначала госпитализировали. Однако, они погибли в больнице.

Сообщается, что мина взорвалась рядом с местом, где играли дети.

SANA отмечает, что сирийская армия продолжает очищать районы от мин и взрывчатки, которые установили террористы "и деловые".

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