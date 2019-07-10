//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ США умерла 88-летняя звезда фильма "Люди в черном" Рип Торн

В США умерла 88-летняя звезда фильма "Люди в черном" Рип Торн

В американском штате Коннектикут на 88 году жизни скончался голливудский актер Рип Торн

Об этом пишет CNN .

Причина смерти не сообщается. Однако, известно, что Торн умер дома, в окружении своей семьи.

Настоящее имя актера - Элмор Руэл Терн-младший.

Торн снялся в таких фильмах как "Люди в черном" (все 3 части), "Все меры предосторожности", "Без чувств", "Свой человек", "Лето напрокат" и многие другие.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

10 июля, 2019 среда

9 июля, 2019 вторник

больше новостей

10 июля, 2019 среда

9 июля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать