В США умерла 88-летняя звезда фильма "Люди в черном" Рип Торн
10 июля, 2019, 10:59
В американском штате Коннектикут на 88 году жизни скончался голливудский актер Рип Торн
Об этом пишет CNN .
Причина смерти не сообщается. Однако, известно, что Торн умер дома, в окружении своей семьи.
Настоящее имя актера - Элмор Руэл Терн-младший.
Торн снялся в таких фильмах как "Люди в черном" (все 3 части), "Все меры предосторожности", "Без чувств", "Свой человек", "Лето напрокат" и многие другие.
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