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Espreso.tvМирВ США рассчитывают, что Зеленский покажет свою независимость от олигархов

В США рассчитывают, что Зеленский покажет свою независимость от олигархов


фото: president.gov.ua
Бывший директор ЦРУ и командующий Центрального командования США Дэвид Петреус и экс-посол США в Украине Джон Хербст надеются, что президент Владимир Зеленский покажет свою независимость от олигархов

Об этом сообщает The Hill .

"Первые назначения нового президента дают надежду на то, что реформы, к которым стремится (украинский - ред.) народ, могут быть реализованы. Безусловно, существует беспокойство по поводу назначения главы Офиса президента, который  работал в одного из самых известных олигархов страны, но президент Владимир Зеленский будет иметь широкие возможности продемонстрировать свою независимость ", - говорится в материале.

В публикации отмечается, что запланированные на 21 июля парламентские выборы, очевидно, усилят власть президента, наделив его большинством в парламенте, которая необходима для принятия законов без посторонней помощи.

Другим большим вызовом для Зеленского называют отсутствие у него политического опыта и попытки России сыграть на этом.

Зато, по их мнению, Зеленский уже продемонстрировал смекалку. "Это то, что экс-полковник КГБ Владимир Путин учился использовать", - отметили Хербст и Петреус.

"Будучи только избранным президентом, он ловко отреагировал на первую провокацию Путина о выдаче российских паспортов украинским гражданам на подконтрольной Кремлю территории Донбасса на востоке Украины", - отметили они.

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