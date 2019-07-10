В США рассчитывают, что Зеленский покажет свою независимость от олигархов

10 июля, 2019, 11:18

Об этом сообщает The Hill .

"Первые назначения нового президента дают надежду на то, что реформы, к которым стремится (украинский - ред.) народ, могут быть реализованы. Безусловно, существует беспокойство по поводу назначения главы Офиса президента, который работал в одного из самых известных олигархов страны, но президент Владимир Зеленский будет иметь широкие возможности продемонстрировать свою независимость ", - говорится в материале.

В публикации отмечается, что запланированные на 21 июля парламентские выборы, очевидно, усилят власть президента, наделив его большинством в парламенте, которая необходима для принятия законов без посторонней помощи.

Другим большим вызовом для Зеленского называют отсутствие у него политического опыта и попытки России сыграть на этом.

Зато, по их мнению, Зеленский уже продемонстрировал смекалку. "Это то, что экс-полковник КГБ Владимир Путин учился использовать", - отметили Хербст и Петреус.

"Будучи только избранным президентом, он ловко отреагировал на первую провокацию Путина о выдаче российских паспортов украинским гражданам на подконтрольной Кремлю территории Донбасса на востоке Украины", - отметили они.