В США рассчитывают, что Зеленский покажет свою независимость от олигархов
Об этом сообщает The Hill .
"Первые назначения нового президента дают надежду на то, что реформы, к которым стремится (украинский - ред.) народ, могут быть реализованы. Безусловно, существует беспокойство по поводу назначения главы Офиса президента, который работал в одного из самых известных олигархов страны, но президент Владимир Зеленский будет иметь широкие возможности продемонстрировать свою независимость ", - говорится в материале.
В публикации отмечается, что запланированные на 21 июля парламентские выборы, очевидно, усилят власть президента, наделив его большинством в парламенте, которая необходима для принятия законов без посторонней помощи.
Другим большим вызовом для Зеленского называют отсутствие у него политического опыта и попытки России сыграть на этом.
"Будучи только избранным президентом, он ловко отреагировал на первую провокацию Путина о выдаче российских паспортов украинским гражданам на подконтрольной Кремлю территории Донбасса на востоке Украины", - отметили они.
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