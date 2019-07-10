В Швейцарии открыли памятник основателю поселка Шабо на Одесщине
Об этом сообщает сайт Швейцарской телерадиовещательной корпорации SWI swissinfo.
Памятник открыли спустя почти 200 лет после эмиграции швейцарских виноделов на побережье Черного моря. Сегодня бывшая колония швейцарских эмигрантов - это поселок Шабо Белгород-Днестровского района Одесской области.
В Швейцарии до сих пор не упоминали об этом историческом факте, несмотря на то что в музее в Украине посетителям рассказывают историю о колонизации этого района швейцарскими виноделами-переселенцами.
В память о виноделах, которые приехали на украинскую землю в 1822 году, в Швейцарии установили стилизованную тележку. Ее создал художник Хьюго Шаер. Узор на "Тележке Тардента" изображает очертания различных орудий труда виноделов, домашних животных, музыкальных инструментов, винограда и бутылок с вином - всего, что было присуще жизни швейцарских колонистов.
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