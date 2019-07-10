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Espreso.tvОбществоВ Швейцарии открыли памятник основателю поселка Шабо на Одесщине

В Швейцарии открыли памятник основателю поселка Шабо на Одесщине


фото: http://www.swissinfo.ch
В швейцарском поселке Шексбр открыли памятник виноделу и ботанику Луи-Винсенту Тарденту, который основал колонию Чабаг (ныне поселок Шабо) в Одесской области

Об этом сообщает сайт Швейцарской телерадиовещательной корпорации SWI swissinfo.

Памятник открыли спустя почти 200 лет после эмиграции швейцарских виноделов на побережье Черного моря. Сегодня бывшая колония швейцарских эмигрантов - это поселок Шабо Белгород-Днестровского района Одесской области.

В Швейцарии до сих пор не упоминали об этом историческом факте, несмотря на то что в музее в Украине посетителям рассказывают историю о колонизации этого района швейцарскими виноделами-переселенцами.

В память о виноделах, которые приехали на украинскую землю в 1822 году, в Швейцарии установили стилизованную тележку. Ее создал художник Хьюго Шаер. Узор на "Тележке Тардента" изображает очертания различных орудий труда виноделов, домашних животных, музыкальных инструментов, винограда и бутылок с вином - всего, что было присуще жизни швейцарских колонистов.

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