//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортВ "Шахтере" рассказали о самом желанном жребии в Лиге чемпионов

В "Шахтере" рассказали о самом желанном жребии в Лиге чемпионов


фото: shakhtar.com
Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов рассказал, кого хотел бы видеть среди соперников в Лиге чемпионов

Слова вратаря приводит официальный сайт "Шахтера" .

"С кем хотелось бы встретиться в Лиге чемпионов? Только не с" Манчестер Сити "- не надо в третий раз подряд. Я уже говорил, что люблю встречаться с командами, с которыми ранее не играли. Это интересно. Например," Ливерпуль ", - сказал Пятов.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

10 июля, 2019 среда

больше новостей

10 июля, 2019 среда

9 июля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать