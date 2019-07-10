В "Шахтере" рассказали о самом желанном жребии в Лиге чемпионов
10 июля, 2019, 11:06
Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов рассказал, кого хотел бы видеть среди соперников в Лиге чемпионов
Слова вратаря приводит официальный сайт "Шахтера" .
"С кем хотелось бы встретиться в Лиге чемпионов? Только не с" Манчестер Сити "- не надо в третий раз подряд. Я уже говорил, что люблю встречаться с командами, с которыми ранее не играли. Это интересно. Например," Ливерпуль ", - сказал Пятов.
- 9 июля бразильский "Гремио" отклонил предложение "Шахтера" по переходу нападающего Эвертона .
- 5 июля стало известно, что донецкий "Шахтер" пытается приобрести опорного полузащитника "Порту" Микела Агу.
Читайте также
-
8 июля, 2019 С кем и с чем идет на выборы "Голос"
-
-
-
-
4 июля, 2019 Виталий Портников: Вначале Пушилин, затем Путин