В "Шахтере" рассказали о самом желанном жребии в Лиге чемпионов

10 июля, 2019, 11:06

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов рассказал, кого хотел бы видеть среди соперников в Лиге чемпионов

Слова вратаря приводит официальный сайт "Шахтера" .

"С кем хотелось бы встретиться в Лиге чемпионов? Только не с" Манчестер Сити "- не надо в третий раз подряд. Я уже говорил, что люблю встречаться с командами, с которыми ранее не играли. Это интересно. Например," Ливерпуль ", - сказал Пятов.