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Espreso.tvОбществоВ Киеве начали эвакуировать авто, припаркованные в запрещенных местах

В Киеве начали эвакуировать авто, припаркованные в запрещенных местах

Особое внимание инспекторов и полиции направлено на машины, оставленные на полосах общественного транспорта

Об этом сообщила пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко.

"В Киеве начали эвакуацию авто, припаркованных в запрещенных местах. В частности, особое внимание инспекторов и полиции - к машинам, оставленным на полосах общественного транспорта", - отметил Кличко.

Объясняется, что таким образом центр организации дорожного движения столицы совместно с патрульной полицией Киева работают над упорядочением движения общественного транспорта.

"Сегодня утром массово эвакуировали автомобили на бульваре Шевченко - от Бессарабской площади до Площади Победы и с противоположной стороны. И это - не однодневная акция и не единственная улица, где теперь работают инспекторы, полиция и эвакуаторы", - заверил городской глава.

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