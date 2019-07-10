В Киеве начали эвакуировать авто, припаркованные в запрещенных местах

10 июля, 2019, 17:56

Особое внимание инспекторов и полиции направлено на машины, оставленные на полосах общественного транспорта

Об этом сообщила пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко.

"В Киеве начали эвакуацию авто, припаркованных в запрещенных местах. В частности, особое внимание инспекторов и полиции - к машинам, оставленным на полосах общественного транспорта", - отметил Кличко.

Объясняется, что таким образом центр организации дорожного движения столицы совместно с патрульной полицией Киева работают над упорядочением движения общественного транспорта.

"Сегодня утром массово эвакуировали автомобили на бульваре Шевченко - от Бессарабской площади до Площади Победы и с противоположной стороны. И это - не однодневная акция и не единственная улица, где теперь работают инспекторы, полиция и эвакуаторы", - заверил городской глава.