В Киеве начали эвакуировать авто, припаркованные в запрещенных местах
Об этом сообщила пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко.
"В Киеве начали эвакуацию авто, припаркованных в запрещенных местах. В частности, особое внимание инспекторов и полиции - к машинам, оставленным на полосах общественного транспорта", - отметил Кличко.
Объясняется, что таким образом центр организации дорожного движения столицы совместно с патрульной полицией Киева работают над упорядочением движения общественного транспорта.
"Сегодня утром массово эвакуировали автомобили на бульваре Шевченко - от Бессарабской площади до Площади Победы и с противоположной стороны. И это - не однодневная акция и не единственная улица, где теперь работают инспекторы, полиция и эвакуаторы", - заверил городской глава.
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