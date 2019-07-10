В Киеве на нардепа напали во время встречи с избирателями, по предварительной информации - на Борислава Березу

10 июля, 2019, 15:57

Человек распылил в лицо народного депутата слезоточивый газ

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В столице во время встречи с избирателями правонарушитель распылил в лицо народного депутата слезоточивый газ.

"Правонарушителя остановила охрана потерпевшего, а полиция задержала его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 44-летний местный житель", - отмечают в МВД.

Как сообщают в полиции Киева, происшествие случилось на улице Данькевича, что в Деснянском районе столицы. Возле парка "Молодежный" на народного депутата совершено нападение.

Открыто уголовное производство. Нападавшему грозит от четырех до семи лет лишения свободы.