В Киеве на нардепа напали во время встречи с избирателями, по предварительной информации - на Борислава Березу
10 июля, 2019, 15:57
Человек распылил в лицо народного депутата слезоточивый газ
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
В столице во время встречи с избирателями правонарушитель распылил в лицо народного депутата слезоточивый газ.
"Правонарушителя остановила охрана потерпевшего, а полиция задержала его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 44-летний местный житель", - отмечают в МВД.
Как сообщают в полиции Киева, происшествие случилось на улице Данькевича, что в Деснянском районе столицы. Возле парка "Молодежный" на народного депутата совершено нападение.
Открыто уголовное производство. Нападавшему грозит от четырех до семи лет лишения свободы.
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