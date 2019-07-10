В Днепре похоронили погибшего на Донбассе бойца, который 2 года провел в плену

10 июля, 2019, 16:52

В Днепре попрощались с военнослужащим 53-й отдельной механизированной бригады, 42-летним Владиславом Лактионовым

Об этом сообщает "Укринформ".

Он погиб 7 июля вечером во время выполнения боевого задания от осколочных ранений, полученных в результате обстрела вблизи пгт Южное в районе оккупированной Горловки Донецкой области.

"Хороший, добрый. Он хотел, чтобы был мир, чтобы у сына была нормальная жизнь", - вспоминают родные бойца.

Похоронили его в Днепре.

Владислав Локтионов родился 7 октября 1976 года. До войны работал в ООО «Сантехбуд». В июле 2015 г. мобилизован в качестве добровольца. В мае 2016 года на понтонной переправе возле села Лобачево Новоайдарского района Луганской области перебрался на другой берег реки, чтобы забрать оттуда лодку, но был захвачен российскими наемниками.

В плену боец пробыл год и семь месяцев. В декабре 2017 года был освобожден, судился с военной частью, доказывая, что не был дезертиром. В мае 2019 вернулся на службу. У него остались мать и 8-летний сын. Жена ушла, когда Владислав находился в плену.