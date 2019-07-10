В Чехии 80% нелегальных работников составляют украинцы
10 июля, 2019, 09:45
В Чехии за год увеличилось количество нелегальных трудовых мигрантов из стран, не входящих в состав ЕС, почти на 100%
Об этом пишет Европейская правда .
Отмечается, что среди нелегальных работников лидируют украинцы.
По официальным данным Министерства труда и социальных дел, 2018 в Чехии нелегально работали 3800 иностранцев. Около 80% процентов нелегальных работников были именно украинском. Проблема заключается в низкой гибкости официальной системы трудоустройства украинцев.
"Незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности связано также с тем, что работодатели стремятся уложиться в сроки выполнения производственных заказов, и поэтому готовы рисковать", - говорится в докладе Минтруда.
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