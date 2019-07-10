В Беларуси на 2 года осудили боевика, воевавшего на стороне "ДНР"

10 июля, 2019, 17:16

Брестский областной суд Беларуси 10 июля объявил приговор 44-летнему белорусу по обвинению в участии в вооруженном конфликте на Донбассе на стороне террористической группировки "ДНР"

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Мужчину признали виновным в участии в вооруженном конфликте на территории иностранного государства и присудили наказание в виде лишения свободы на 2 года в колонии общего режима.

Обвиняемый - житель Бреста. До того, как уехал на Донбасс, работал на одном из предприятий города. Ранее трижды привлекался к уголовной ответственности за кражи и хищения.

Службу в белорусской армии обвиняемый не проходил по состоянию здоровья. На Донбасс приехал в 2015 году. Он пояснил суду, что "записался добровольцем по идейным соображениям". Его зачислили "рядовым в штурмовой полк морской пехоты". Сначала был "заместителем командира" боевой машины, потом - гранатометчиком. Воевал под позывным "Ветерок". Он принимал участие в боевых действиях в селе Коминтерново (Пикузы) Волновахского района Донецкой области. В 2017 году полетел в Сирию.

22 мая 2018 белоруса зачислили рядовым в батальон "донецкой народной милиции". За несколько лет участия в войне на Донбассе он дважды был ранен: один раз в руку, второй - в ногу.

В конце 2018 уехал в Брест в отпуск. Но возвращаться назад не собирался, как он заявил, из-за "офицерского беспредела" в вооруженных формированиях боевиков. В Бресте мужчина написал явку с повинной и отнес ее в КГБ. В отношении его возбудили уголовное дело и взяли под стражу, позже перевели под домашний арест.