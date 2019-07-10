Украинцы видят премьером Бойко, Тимошенко и Гройсмана, - опрос КМИС
Опросы проводил Киевский международный институт социологии
Бойко Юрий получил 12,8%.
Второе место заняла Тимошенко Юлия с 12,3%
За действующего премьера Владимира Гройсмана свои голоса отдали бы 9,6%
Игорь Смешко набрал 7,7% голосов.
Святослава Вакарчука в должности премьера видят 4% опрошенных.
Анатолий Гриценко получил в этом рейтинге 3,5% сторонников.
Пятого президента Петра Порошенко хочу видеть главой правительства 2,7%
Андрей Садовый получил 2% голосов.
Опрос проводился с 25 июня по 7 июля среди 2004 респондентов на всех территориях Украины, кроме временно оккупированных Крыма и Донбасса.
Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.
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