Украинцы видят премьером Бойко, Тимошенко и Гройсмана, - опрос КМИС

10 июля, 2019, 08:56

Украинцев спросили, кого они видят следующим премьер-министром Украины

Опросы проводил Киевский международный институт социологии

Бойко Юрий получил 12,8%.

Второе место заняла Тимошенко Юлия с 12,3%

За действующего премьера Владимира Гройсмана свои голоса отдали бы 9,6%

Игорь Смешко набрал 7,7% голосов.

Святослава Вакарчука в должности премьера видят 4% опрошенных.

Анатолий Гриценко получил в этом рейтинге 3,5% сторонников.

Пятого президента Петра Порошенко хочу видеть главой правительства 2,7%

Андрей Садовый получил 2% голосов.

Опрос проводился с 25 июня по 7 июля среди 2004 респондентов на всех территориях Украины, кроме временно оккупированных Крыма и Донбасса.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.