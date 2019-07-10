Украина вышла из топ-20 стран с самой высокой инфляцией, - эксперты НБУ

10 июля, 2019, 21:58

Украина улучшила показатели экономической стабильности и больше не входит в топ-20 стран мира с самой высокой инфляцией

Об этом сообщает в Facebook Экспертная платформа НБУ.

"Украина выпала из топ-20 стран мира с самой высокой инфляцией после обнародования Госстатом индекса потребительских цен за июнь 2019 года. С показателем 9% год-от-года наша страна делит 22-24-й ступень по этому показателю", - говорится в сообщении .

При этом, по данным экспертов НБУ, среди европейских стран Украина остается государством с наибольшей инфляцией.

Больше всего за последние 12 месяцев выросли цены на овощи (+ 32,5%), хлеб (+ 21%), услуги железнодорожного (+ 24,9%) и автодорожного (+ 24,4%) пассажирского транспорта, канализации (23, 9%), водоснабжения (+ 21,1%).

В то же время за период июль 2018 - июнь 2019 цены снижались на яйца (-43,2%), фрукты (-2,1%), одежду (-0,4%), обувь (-0,2%).

Наибольший вклад в индекс потребительских цен наблюдается от торговли алкоголем и табаком (1,32 процентных пункта), а также овощами (1,08 п. П.).

По данным Госстата, месячная дефляция (-0,5%) наблюдается впервые за 11 месяцев и была вызвана сезонным удешевлением овощей и яиц. Также на замедление темпов роста потребительских цен повлияло изменение правительством механизма установления цен на газ для населения.

Экспертная платформа НБУ - объединение сотрудников Национального банка - носителей знаний, которое, впрочем, не представляет официальную позицию Нацбанка.