Украина обогнала члена НАТО Черногорию, внедрив 196 стандартов Альянса, - СМИ

10 июля, 2019, 19:20

На сегодня в Украине внедрено 196 стандартов НАТО, что больше, чем в стране-члене НАТО Черногории - 99

Об этом говорится в статье "Европейской правды".

Всего на сегодня Украина ввела 196 стандартов НАТО. Кроме того, обработке в 2018-2020 годах подлежат 219 стандартов НАТО (именно обработке с целью принятия решения о целесообразности их внедрения, а не собственно внедрения).

"Если сравнить достижения Украины с соответствующими показателями стран-членов НАТО, особенно тех восточноевропейских государств, которые присоединились сравнительно недавно и которые Украина рассматривает как пример для себя, становится понятно, что Украина уже сейчас демонстрирует вполне приличный прогресс. В частности, Украина внедрила даже больше стандартов , чем Черногория (99), которая стала членом НАТО в 2017 году ", - говорится в статье.

Как отмечается, в настоящее время в Украине не ведется реестр того, сколько именно стандартов НАТО находится на рассмотрении или в планах внедрения - наверное, можно сказать только то, сколько стандартов уже внедрены.