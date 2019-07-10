У Кремля задержали участников акции против преследований татар в Крыму

10 июля, 2019, 13:36

Крымскотатарские активисты вышли на Красную площадь с плакатами против уголовных дел в отношении представителей их народа

Об этом сообщает журналист Радио Свобода Антон Наумлюк в Facebook.

Отмечается, что задержали 7 активистов, все остальные разошлись.

Участники акции держали в руках плакаты "Борьба с терроризмом в Крыму - это борьба с инакомыслием", "Наши дети не террористы" и другие.

Сообщается, что акция связана с запланированным на 11 июля рассмотрением жалобы на приговор четырем крымским татарам в Верховном суде РФ.

В декабре 2018 года суд в Ростове-на-Дону отправил их в колонию на сроки от 9 до 17 лет по делу о создании бахчисарайского отделения организации "Хизб ут-Тахрир".