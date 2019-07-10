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Espreso.tvОбществоТелемост с РФ состоится, но покажут его только в России, - росСМИ

Телемост с РФ состоится, но покажут его только в России, - росСМИ

На российском телеканале "Россия 1" все же устроят телемост между Украиной и РФ, он запланирован на пятницу, 12 июля

Об этом во время визита в Москву заявил владелец телеканалов "112-Украина" и NewsOne, народный депутат Тарас Козак, передает "Интерфакс".

"Спасибо вашим журналистам, которые эту тему не оставляют, так как доля российского телевидения в Украине тоже есть, есть спутниковые тарелки, и люди смотрят, люди видят правду, потому что хотели поговорить без политики", - сказал он.

  • Напомним, "телемост" с российским пропагандистским каналом планировали провести 12 июля.
  • 8 июля телеканал NewsOne отменил проведение "телемоста" с "Россия 24", заявив об угрозах физической расправы.
  • По данным СБУ и ГПУ, компаниями-владельцами NewsOne и банка-партнера Минобороны РФ руководит один человек .
  • Телеканал "Россия 1" пригласил на программу журналистов NewsOne , которые должны были вести отмененный телемост.
  • Активисты пикетируют офис NewsOne: требуют отмены лицензии канала.
  • Вместе с тем, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков выразил свою позицию по поводу уже отмененного "телемоста" между каналами NewsOne и российским пропагандистским "Россия 24", подчеркнув, что поговорить надо, но не делать из этого пиар
  • Нацсовет внепланово проверит NewsOne и создаст рабочую группу для противодействия антиукраинской деятельности
  • Отмена лицензии NewsOne зависит от решения СНБО , в то же время СНБО с 4 октября 2018 г. рассматривает аннулирование лицензий телеканалам NewsОne и "112 Украина"
  • Совет по нацбезопасности и обороны Украины по результатам заседания по поводу инициативы телемоста между украинскими каналами 112 и NewsOne и российским пропагандистским каналом "Россия 24" дал поручение Нацполиции и СБУ
  • Генеральная прокуратура зарегистрировала производства в связи с тем, что два человека одновременно руководят компаниями-владельцами NewsOne и банком-партнером Минобороны РФ
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