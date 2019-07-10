Телемост с РФ состоится, но покажут его только в России, - росСМИ

10 июля, 2019, 18:08

На российском телеканале "Россия 1" все же устроят телемост между Украиной и РФ, он запланирован на пятницу, 12 июля

Об этом во время визита в Москву заявил владелец телеканалов "112-Украина" и NewsOne, народный депутат Тарас Козак, передает "Интерфакс".

"Спасибо вашим журналистам, которые эту тему не оставляют, так как доля российского телевидения в Украине тоже есть, есть спутниковые тарелки, и люди смотрят, люди видят правду, потому что хотели поговорить без политики", - сказал он.