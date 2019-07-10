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Espreso.tvСпортСвитолина эмоционально ответила хейтерам своего бойфренда

Свитолина эмоционально ответила хейтерам своего бойфренда


фото: xsport.ua
Первая ракетка Украины Элина Свитолина отреагировала на обвинения, что виновником ее поражений является бойфренд - французский теннисист Гаэль Монфис

Об этом Свитолина написала в Instagram.

"Что произошло? Как же? Он же был виноват в последние три месяца? Простили бедолагу ?!", - написала Свитолина.

Таким образом, теннисистка ответила на обвинения болельщиков и СМИ, что виновником ее поражения в последние месяцы является ее бойфренд - французский теннисист Гаэль Монфис, с которым украинка начала встречаться зимой 2019 года.

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