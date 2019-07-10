Свитолина эмоционально ответила хейтерам своего бойфренда

10 июля, 2019, 12:45

Первая ракетка Украины Элина Свитолина отреагировала на обвинения, что виновником ее поражений является бойфренд - французский теннисист Гаэль Монфис

Об этом Свитолина написала в Instagram.

"Что произошло? Как же? Он же был виноват в последние три месяца? Простили бедолагу ?!", - написала Свитолина.

Таким образом, теннисистка ответила на обвинения болельщиков и СМИ, что виновником ее поражения в последние месяцы является ее бойфренд - французский теннисист Гаэль Монфис, с которым украинка начала встречаться зимой 2019 года.