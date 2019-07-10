Суд запретил Трампу блокировать пользователей в Twitter

10 июля, 2019, 11:06

В США Федеральный суд решил запретить президенту Дональду Трампу блокировать пользователей в социальных сетях

Об этом сообщает The Verge .

Суд встал на сторону нескольких истцов, которые были заблокированы Трампом в Twitter. Их интересы представлявший Институт Первой поправки Колумбийского университета.

Иск был подан еще в 2017 году, в нем утверждалось, что блокирование нарушает право граждан на взаимодействие с органами власти.

Судебный спор перерос в дебаты, является ли аккаунт Трампа, которым он руководил до того, как стать президентом, как и раньше частным или все же это официальный аккаунт американского президента.

В 2018 году судом низшей инстанции было установлено, что Трамп использовал этот аккаунт, исполняя свои официальные полномочия и что блокировки пользователей было неконституционным ограничением свободы слова.

Белый дом подал жалобу на это решение, но апелляционный суд установил, что аккаунт Трампа в Twitter "имеет все атрибуты официального государственного аккаунта".