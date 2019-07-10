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Espreso.tvОбществоСекретарь СНБО Данилюк начал рабочий визит в США

Секретарь СНБО Данилюк начал рабочий визит в США

Секретарь СНБО Александр Данилюк начал свой рабочий визит в США и встретился с американскими государственными должностными лицами

Об этом Данилюк написал в Facebook.

"Начал визит в США. Встретился с генералом Келлогом, советником по национальной безопасности вице-президента США и советником Президента США, и с Куртом Волкером, спецпредставителем Госдепартамента США", - написал он.

Ранее посол Украины в США Валерий Чалый сообщал , что уже на этой неделе в Вашингтон поедут представители Зеленского, чтобы с украинскими дипломатами готовить встречу украинского президента с Дональдом Трампом.

  • Зеленский и Трамп " найдут между собой химию" в ходе предстоящей встречи, - Чалый

 

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