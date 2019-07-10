Секретарь СНБО Данилюк начал рабочий визит в США
10 июля, 2019, 10:33
Секретарь СНБО Александр Данилюк начал свой рабочий визит в США и встретился с американскими государственными должностными лицами
Об этом Данилюк написал в Facebook.
"Начал визит в США. Встретился с генералом Келлогом, советником по национальной безопасности вице-президента США и советником Президента США, и с Куртом Волкером, спецпредставителем Госдепартамента США", - написал он.
Ранее посол Украины в США Валерий Чалый сообщал , что уже на этой неделе в Вашингтон поедут представители Зеленского, чтобы с украинскими дипломатами готовить встречу украинского президента с Дональдом Трампом.
- Зеленский и Трамп " найдут между собой химию" в ходе предстоящей встречи, - Чалый
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