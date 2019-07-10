Секретарь горсовета Борисполя Годунок грозит Зеленскому судом

10 июля, 2019, 18:53

Секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок хочет подать в суд на президента Владимира Зеленского, который назвал его разбойником

Об этом сообщает Украинская правда.

Годунок заявил, что самостоятельно прийдет в СБУ 11 июля и готов к проверкам.

"Не надо давить - я сам приду. Приду, пожалуйста, сдамся, готов к обыскам, ко всякой глупости. Пожалуйста, пусть проверяют. Я категорически за. Но после этого я обязательно пойду в суд", - подчеркнул Годунок.

Кроме того, чиновник заявил, что подаст иск на президента "об оскорблении чести и достоинства" и пожалуется в Государственное бюро расследований.

"Я в ГБР сегодня напишу заявление на незаконные действия президента и незаконное указание, которое он дал СБУ, давить на меня", - сказал секретарь горсовета.

Он сказал, что шокирован поведением президента. Ведь, поддерживал и агитировал за Зеленского на выборах.

"Я вообще в шоке... Вы видели поведение, я за этого человека голосовал, я этого человека поддержал, я агитировал за него", - добавил он.

Годунок объясняет поведение Зеленского тем, что его конкурент на выборах в Верховную Раду, кандидат от "Слуги народа" Сергей Бунин не имеет достаточной поддержки.

"Они увидели, что нет рейтинга. В результате, его (Зеленского, - ред.,) Команда посмотрела по рейтингам, что он (Бунин - ред.,) проиграет, он не имеет авторитета, и они подсунули бумажку или СМСку ему на меня", - сказал Годунок.

Чиновник назвал сфальсифицированным уголовное дело 2002 г., о котором упомянул президент.

"Она (судимость, - ред.,) погашена давным давно, но это дело было фальсификацией против меня моего руководства полка "Беркут"... У меня есть дача ложных показаний руководства полка "Беркут", моих коллег... Тогда меня преследовали, что я пошел против своего руководителя, который крышевал наркопритон", - объясняет чиновник.

В то же время, как свидетельствует приговор, которым Годунка приговорили к условному сроку, он частично признал свою вину, среди смягчающих обстоятельств указано его "искреннее раскаяние".