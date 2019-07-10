СБУ разоблачила подполковника Нацгвардии с паспортом и пенсией РФ и доступом к гостайне Украины, который собирал данные о силах АТО
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В 2014 году человек, который "сочувствовал" идеологии "русского мира", выехал в оккупированный Крым, где получил паспорт РФ, водительское удостоверение, стал на воинский учет и в льготном порядке оформил российскую военную пенсию, поскольку в 1995 году воевал в Чечне в составе войск РФ.
В 2016 году мужчина устроился на военную службу в Главное управление Нацгвардии при содействии экс-руководства НГУ и получил допуск к государственной тайне. После этого он обратился к командованию о направлении его в район проведения антитеррористической операции.
В штабе АТО подполковник Нацгвардии в нарушение требований секретности собирал на флэш-носителях секретные данные о боевых задачах подразделений НГУ из состава сил антитеррористической операции.
Для предупреждения утечки и разглашения гостайны сотрудники СБУ изъяли обнаруженные носители информации. Подполковник отстранен от исполнения служебных обязанностей, материалы по нему передали в органы досудебного следствия.
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