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Espreso.tvОбществоРоссияне отрицают, что их военный корабль зашел в зону учений Sea Breeze

Россияне отрицают, что их военный корабль зашел в зону учений Sea Breeze

Черноморский флот России заявил, что их сторожевой корабль "Сметливый" не заходил в зону проведения совместных учений НАТО и Украины Sea Breeze

Об этом сообщает ТАСС.

"Сообщение ВМС Украины о якобы заходе сторожевого корабля Черноморского флота "Сметливый" в запретную зону проведения учений Sea Breeze-2019 не соответствует действительности", - заявили в пресс-службе Черноморского флота РФ.

В ЧФ России назвали действия своего корабля такими, что "строго соответствуют нормам международного права". По словам россиян, "Сметливый" выполняет "комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО, чтобы принять оперативные меры реагирования в случае возникновения внештатных ситуаций с угрозой гражданскому судоходству".

  • Напомним, ранее в ВМС Украины заявили, что несмотря на предупреждения, "Сметливый" зашел в закрытый район , где во время учений Sea Breeze-2019 осуществлялись стрельбы, а также российский корабль не ответил на запросы.
  • Учения с участием Украины и НАТО Sea Breeze-2019 проходят в северо-западной части Черного моря в Николаевской, Херсонской и Одесской областях. Предполагается, что они продлятся до 12 июля.
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