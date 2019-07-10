Россияне отрицают, что их военный корабль зашел в зону учений Sea Breeze

10 июля, 2019, 18:19

Черноморский флот России заявил, что их сторожевой корабль "Сметливый" не заходил в зону проведения совместных учений НАТО и Украины Sea Breeze

Об этом сообщает ТАСС.

"Сообщение ВМС Украины о якобы заходе сторожевого корабля Черноморского флота "Сметливый" в запретную зону проведения учений Sea Breeze-2019 не соответствует действительности", - заявили в пресс-службе Черноморского флота РФ.

В ЧФ России назвали действия своего корабля такими, что "строго соответствуют нормам международного права". По словам россиян, "Сметливый" выполняет "комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО, чтобы принять оперативные меры реагирования в случае возникновения внештатных ситуаций с угрозой гражданскому судоходству".