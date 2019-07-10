"В 100 тысяч раз выше нормы" Норвегия зафиксировала утечку радиации на затонувшей советской подводной лодке

10 июля, 2019, 10:27

Норвежские исследователи установили, что в районе советской атомной подводной лодки "Комсомолец", затонувшей в Норвежском море, уровень радиации превышен в 100 тысяч раз

Об этом сообщает местный телеканал TV2 .

Превышение уровня радиации обнаружили в ходе мониторинга, проведенного специалистами исследовательского судна GO Sars.

По информации телеканала, пробы воды были взяты в районе вентиляционной трубы реакторного отсека.

Исследовательница Хильде Элизе Хельдаль из Норвежского института морских заявила, что она не очень удивлена результатами, поскольку российская экспедиция в 2007 году также обнаружила утечку радиации с подводной лодки.

На данный момент концентрация радиации в разы выше показаний, зафиксированных российскими исследователями 12 лет назад. Она отметила, что новые данные носят предварительный характер.

По ее словам, таинственное облако, которое иногда поднимается изнутри подводной лодки, может быть связано с утечкой радиации.

По словам Хельдаль, утечка радиации пока не представляет угрозу для рыболовства.

Советская подводная лодка Комсомолец затонула в Норвежском море 30 лет назад. На судне произошел пожар, в результате погибли 42 человек, 27 - выжили.

Подводная лодка находится на глубине 1700 метров в Норвежском море.

В период с 1989 по 2007 год Россия семь раз исследовала затонувшую атомную субмарину и зафиксировала утечка радиоактивных материалов.

Норвегия, начиная с 1990 года, ежегодно проводит исследования морской среды вокруг Комсомольца. Специалисты обнаружили повышенные концентрации радиоактивного вещества цезия-137 в период 1991-1993 годов.