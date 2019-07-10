"Холодина будет доминировать": синоптик рассказала о +18 в четверг

10 июля, 2019, 12:27

Ближайшей ночью температура воздуха составит + 8 + 14 градусов, в Карпатах местами + 5 + 7 градусов тепла

Об этом синоптик Наталья Диденко написала в Telegram-канале.

Отмечается, что днем четверга, 11 июля, в большинстве областей ожидается + 18 + 24 градуса, на Западе иногда даже + 15 + 17 градусов.

"Дожди будут идти также почти повсеместно, разве что в центральной части и на юге будут более вялыми и с солнечными прояснениями", - рассказала синоптик.

В Киеве 11-го июля ожидается погода свежая и влага - периодический дождь, ночью 10 + 12 градусов, днем +20 + 22 градуса.

"Надежда на возвращение шорт и голых плеч" появится 20-22 июля ", - добавила Диденко.

В следующие выходные ожидается повышение температуры воздуха до + 26 + 29, в южной части Украины до +28 + 32 градусов.