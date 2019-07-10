"Черви вылезают из земли": Путин раскритиковал альтернативные источники энергии

10 июля, 2019, 13:02

Президент России Владимир Путин заявил, что энергетика на возобновляемых источниках оказывает негативное влияние на дикую природу

Об этом он заявил во вторник на "Глобальном саммите по производству и индустриализации", который проходил в российском Екатеринбурге. По словам Путина, от ветряков гибнут птицы, а черви вылезают из земли.

"Комфортно будет людям жить на планете, заставленной частоколом ветряков и покрытой несколькими слоями солнечных батарей?", - задался вопросом Путин.

"Вот все знают, что ветровая генерация хорошая, но о птицах разве вспоминают в этом случае? Сколько птиц погибает", - жалуется президент РФ.

Также Путин вступился за червей, которые из-за ветряных электростанций "вылезают из земли".

"Они (ветряки, - ред.) так трясутся, что черви вылезают из земли. Это не шутки на самом деле, это серьезное последствие применения современных способов получения энергии. Я не говорю, что это не нужно развивать. Конечно, нужно, но нельзя забывать о проблемах, которые с этим связаны", - сказал он.

Кроме того, по его словам, переход от ядерной энергетики к альтернативным источникам получения энергии можно сравнить с желанием "одеваться в шкуры и переселиться в пещеры".