"АвтоКрАЗ" посетил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос

10 июля, 2019, 15:42

Во время визита Кривонос вместе с генеральным директором предприятия Романом Черняком обсудили ситуацию по обеспечению спецавтомобилями и бронетехникой ВСУ, что послужит усилению их способности по защите территориальной целостности Украины

Сегодня "АвтоКрАЗ" предлагает украинским военным технику специального назначения, которая обеспечивает повышение уровня оснащения вооруженных сил, материально-технического обеспечения, улучшение условий службы, сохранение человеческих жизней. Это, в частности, носители для ракетных комплексов, артиллерийских установок, бортовые автомобили, вахтовые, бронированные машины, автокраны, рефрижераторы, экскаваторы - всего более 50 наименований военной техники. Армейские грузовики КрАЗ отвечают всем требованиям, которые предъявляются к военной технике: сильные, выносливые, надежные и неприхотливые, имеют высокие технические и эксплуатационные характеристики.

К тому же, все эти автомобили созданы - от конструкторской документации до готовой продукции - на инвестиционные средства акционеров "АвтоКрАЗ" (их объем за 5 последних лет составил более 100 млн грн!). Тогда как конкуренты осуществляют разработку КД, изготовление опытных образцов, испытания за счет опытно-конструкторских работ Министерства обороны Украины.

В ходе визита заместитель секретаря СНБО осмотрел отдельные образцы из линейки серийной и перспективной техники, выпускаемой национальным производителем - "КрАЗ". Ее мощность и технические возможности были продемонстрированы на заводском испытательном полигоне. С. Кривонос также ознакомился с материально-технической базой учебного центра, где созданы соответствующие условия для подготовки водителей и механиков, которые будут обслуживать автомобили производства «КрАЗ».

Заместитель секретаря СНБО выразил заинтересованность продукцией "КрАЗа", отметил необходимость пополнения автопарков военных частей техникой высокой проходимости именно отечественного производителя. Действительно, украинской армии - украинские автомобили.

К сожалению, на сегодня предприятие не имеет того количества заказов для военных, которое загрузило бы производственные мощности и сохранило трудовой коллектив.



"КрАЗ"ж дет увеличение заказов для украинской армии, надеясь на порядочность, уменьшение бюрократических преград, на позитивные сдвиги в прозрачности закупок автотехники для военных.